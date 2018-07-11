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На Украине предложили ввести санкции против российских портов
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На Украине предложили ввести санкции против российских портов 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: unian.net
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительству страны необходимо ввести санкции против портов России в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия якобы регулярно задерживает корабли, которые идут в украинские порты.
Он также отметил, что Киев должен принять ответные меры, в частности, ввести санкции в отношении российских портов в Черном море.
Омелян подчеркнул, что Евросоюз должен будет поддержать санкции Украины.
Ранее сообщалось, что на Украине приготовили санкции против «антиукраинских» издательств России.
Как отмечалось, госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания составил проект распоряжения, которые вводит санкции против 12 российских юридических лиц.
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