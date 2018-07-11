Сирийская армия отбила наступление боевиков в Эс-Сувайде

Военные использовали ракетные установки.

Правительственная армия Сирии отбила наступление боевиков на востоке провинции Эс-Сувайда, сообщает ФАН.

Известно, что боевики понесли серьезные потери. Столкновения произошли в районах Таль-Барката, Таль Олийи, а также возле деревушки Аль-Разим. В ходе атаки сирийские войска использовали ракеты и артиллерию.

Армия Сирии готовится к новой военной операции — против форпоста террористов на юго-западе Даръа. В настоящее время ведется переброска подкрепления в этот район.