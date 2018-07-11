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Сирийская армия отбила наступление боевиков в Эс-Сувайде
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Сирийская армия отбила наступление боевиков в Эс-Сувайде 

Вечерняя Москва 11 июля 2018
Военные использовали ракетные установки.
Правительственная армия Сирии отбила наступление боевиков на востоке провинции Эс-Сувайда, сообщает ФАН.
Известно, что боевики понесли серьезные потери. Столкновения произошли в районах Таль-Барката, Таль Олийи, а также возле деревушки Аль-Разим. В ходе атаки сирийские войска использовали ракеты и артиллерию.
Армия Сирии готовится к новой военной операции — против форпоста террористов на юго-западе Даръа. В настоящее время ведется переброска подкрепления в этот район.
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