Шесть причин разрыва России и Запада

Почему Россия поссорилась с Западом, и они никак не могут договориться? Война на Украине стала серьезным испытанием для отношений между хозяйкой Чемпионата мира Россией и западным миром. Однако Украина — не единственная причина напряженности. Немецкое издание предлагает краткий обзор.
Война в Косово
В марте 1999 года НАТО начинает воздушные налеты на Югославию, чтобы воспрепятствовать целенаправленному изгнанию сербскими войсками при поддержке Москвы албанского населения из Косова. Россия временно прекращает отношения с НАТО. Когда Косово спустя почти девять лет в одностороннем порядке провозглашает свою независимость, Москва отказывается ее признавать.
Расширение НАТО на восток
В 1999 году, спустя десять лет после падения Берлинской стены, в НАТО вступают бывшие страны Восточного блока — Чехия, Венгрия и Польша. Несмотря на предостережения со стороны России, военный альянс в 2004 году принимает в свои ряды бывшие союзные республики — Эстонию, Латвию и Литву, а также еще несколько восточноевропейских стран — Болгарию, Румынию, Словакию и Словению. В рамках расширения НАТО на восток эти десять стран с 2004 по 2007 годы становятся членами Европейского союза.
Грузинский конфликт
В августе 2008 года Россия вмешивается в грузинский конфликт и поддерживает обе мятежные провинции — Абхазию и Южную Осетию. И сегодня в обоих регионах размещены тысячи российских солдат. Грузия рассматривает это как оккупацию.
Украинский конфликт
В 2014 году Россия присоединяет к себе полуостров Крым, который по международному праву принадлежит Украине. Кроме того, Запад обвиняет Москву в том, что она оказывает военную поддержку повстанцам на востоке Украины, которые борются против правительства в Киеве. ЕС и США объявляют о введении экономических санкций против России. НАТО прекращает сотрудничество с Москвой и отправляет свои войска в Прибалтику и Польшу.
Сирия
В сирийской гражданской войне Россия стоит на стороне правителя Асада и с октября 2015 года оказывает военную поддержку правительственным войскам. Москва регулярно блокирует в Совете безопасности ООН резолюции по Сирии. Она уже накладывала вето двенадцать раз. В апреле 2017 и в апреле 2018 годов президент США Трамп приказывает в ответ на химические атаки обстрелять ракетами сирийские военные базы.
Манипулирование выборами
Россию обвиняют в том, что она вмешивалась в 2016 году в президентские выборы в США, чтобы помочь правоконсервативному Трампу одержать победу над Хиллари Клинтон. Москва отклоняет эти обвинения.