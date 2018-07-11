Ещё
Шесть причин разрыва России и Запада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Причины разрыва России и Запада 

ИноСМИ 11 июля 2018
Фото: ИноСМИ
Почему Россия поссорилась с Западом, и они никак не могут договориться? Война на Украине стала серьезным испытанием для отношений между хозяйкой Чемпионата мира Россией и западным миром. Однако Украина — не единственная причина напряженности. Немецкое издание предлагает краткий обзор.

Война в Косово

В марте 1999 года НАТО начинает воздушные налеты на Югославию, чтобы воспрепятствовать целенаправленному изгнанию сербскими войсками при поддержке Москвы албанского населения из Косова. Россия временно прекращает отношения с НАТО. Когда Косово спустя почти девять лет в одностороннем порядке провозглашает свою независимость, Москва отказывается ее признавать.

Расширение НАТО на восток

В 1999 году, спустя десять лет после падения Берлинской стены, в НАТО вступают бывшие страны Восточного блока — Чехия, Венгрия и Польша. Несмотря на предостережения со стороны России, военный альянс в 2004 году принимает в свои ряды бывшие союзные республики — Эстонию, Латвию и Литву, а также еще несколько восточноевропейских стран — Болгарию, Румынию, Словакию и Словению. В рамках расширения НАТО на восток эти десять стран с 2004 по 2007 годы становятся членами Европейского союза.

Грузинский конфликт

В августе 2008 года Россия вмешивается в грузинский конфликт и поддерживает обе мятежные провинции — Абхазию и Южную Осетию. И сегодня в обоих регионах размещены тысячи российских солдат. Грузия рассматривает это как оккупацию.

Украинский конфликт

В 2014 году Россия присоединяет к себе полуостров Крым, который по международному праву принадлежит Украине. Кроме того, Запад обвиняет Москву в том, что она оказывает военную поддержку повстанцам на востоке Украины, которые борются против правительства в Киеве. ЕС и США объявляют о введении экономических санкций против России. НАТО прекращает сотрудничество с Москвой и отправляет свои войска в Прибалтику и Польшу.

Сирия

В сирийской гражданской войне Россия стоит на стороне правителя Асада и с октября 2015 года оказывает военную поддержку правительственным войскам. Москва регулярно блокирует в Совете безопасности ООН резолюции по Сирии. Она уже накладывала вето двенадцать раз. В апреле 2017 и в апреле 2018 годов президент США Трамп приказывает в ответ на химические атаки обстрелять ракетами сирийские военные базы.

Манипулирование выборами

Россию обвиняют в том, что она вмешивалась в 2016 году в президентские выборы в США, чтобы помочь правоконсервативному Трампу одержать победу над Хиллари Клинтон. Москва отклоняет эти обвинения.
ИноСМИ: последние новости
Чего Трамп на самом деле хочет для НАТО Чиновники Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ в частных беседах призывали Трампа заключить «грандиозную сделку» с Путиным Германия — «заложница России»?
Комментарии32
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС81
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом176
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Путин нашел для Мутко новую работу62
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение