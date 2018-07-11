Притяженья больше нет: Меркель огрызнулась на Трампа

В своем новом заявлении президент США сказал, что, по его мнению, Германия расходует недостаточно средств на оборону НАТО , но при этом за голубое топливо отдает России «миллиарды».

Ангела Меркель ответила Дональду Трампу , обвинивнего Германию в том, что та, якобы, полностью зависит от России. Критика ФРГ со стороны президента США прозвучала в связи с тем, что главу Белого дома не устроили платежи Берлина Москве за газ.

В своем заявлении Трамп указал на то, что, по его мнению, Германия расходует недостаточно средств на оборону НАТО, но при этом за голубое топливо отдает России «миллиарды». С запуском «Северного потока — 2», полагает Трамп, все станет «только хуже».

«Я на себе испытала, как часть Германии контролировалась Советским Союзом», — сказала она, описывая свою юность в ГДР.

«Я рада, что сегодня мы свободны, что мы можем проводить нашу собственную независимую политику и принимать независимые решения», — цитирует канцлера ФРГ Reuters

Меркель также добавила, что Берлин тратит достаточно средств на укрепление и поддержание обороноспособности Североатлантического альянса.