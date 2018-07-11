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Притяженья больше нет: Меркель огрызнулась на Трампа
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Притяженья больше нет: Меркель огрызнулась на Трампа 

ТК «Звезда» 11 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В своем новом заявлении президент США сказал, что, по его мнению, Германия расходует недостаточно средств на оборону НАТО, но при этом за голубое топливо отдает России «миллиарды».
Ангела Меркель ответила Дональду Трампу, обвинивнего Германию в том, что та, якобы, полностью зависит от России. Критика ФРГ со стороны президента США прозвучала в связи с тем, что главу Белого дома не устроили платежи Берлина Москве за газ.
В своем заявлении Трамп указал на то, что, по его мнению, Германия расходует недостаточно средств на оборону НАТО, но при этом за голубое топливо отдает России «миллиарды». С запуском «Северного потока — 2», полагает Трамп, все станет «только хуже».
«Я на себе испытала, как часть Германии контролировалась Советским Союзом», — сказала она, описывая свою юность в ГДР.
«Я рада, что сегодня мы свободны, что мы можем проводить нашу собственную независимую политику и принимать независимые решения», — цитирует канцлера ФРГ Reuters.
Меркель также добавила, что Берлин тратит достаточно средств на укрепление и поддержание обороноспособности Североатлантического альянса.
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