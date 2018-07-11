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Меркель приструнила обиженного Трампа
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Меркель приструнила обиженного Трампа 

News.ru 11 июля 2018
Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила Дональду Трампу о вкладе Германии в деятельность НАТО. ФРГ является независимым государством, в том числе от России, добавила Меркель.
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