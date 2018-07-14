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На Украине признали «ничтожность» санкций против Крыма
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На Украине признали «ничтожность» санкций против Крыма 

Газета.Ru 25 минут назад
Депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал западные санкции против Крыма «ничтожными». Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, санкции против Крыма не наносят ощутимый ущерб экономике России.
Он также подчеркнул, что санкции Запада по Крыму «абсолютно не вредят России» и являются «ничтожными».
Мураев добавил, что США используют Украину для того, чтобы оказать давление на Россию.
Ранее депутат Рады заявил, что европейские политики испытывают раздражение от обсуждения проблем Украины.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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