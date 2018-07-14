На Украине признали «ничтожность» санкций против Крыма

По его словам, санкции против Крыма не наносят ощутимый ущерб экономике России

Он также подчеркнул, что санкции Запада по Крыму «абсолютно не вредят России» и являются «ничтожными».

Мураев добавил, что США используют Украину для того, чтобы оказать давление на Россию.

Ранее депутат Рады заявил, что европейские политики испытывают раздражение от обсуждения проблем Украины.