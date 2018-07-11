Трамп: В НАТО я нравлюсь только генсеку

«Думаю, что Трамп нравится одному генеральному секретарю», — сказал американский лидер в среду на саммите альянса, 11 июля, во время встречи с Столтенбергом. Президент США подчеркнул, что его такая ситуация устраивает.

Стоит отметить, что у Трампа наблюдаются разногласия с Североатлантическим альянсом. В частности, американский лидер недоволен существующими источниками финансирования НАТО. По его словам, США вкладывает в работу альянса куда больше денег, чем Европа.

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