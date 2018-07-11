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Трамп приревновал Меркель к Путину
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Трамп приревновал Меркель к Путину 

News.ru 44 минуты назад
Президент США Дональд Трамп обвинил Германию в спонсировании России посредством покупки газа. ФРГ платит в российскую казну миллионы долларов за газ, тогда как в НАТО — чуть более 1%.
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