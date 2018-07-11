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Трамп заявил о несправедливом отношении НАТО к США
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Трамп заявил о несправедливом отношении НАТО к США 

RT на русском 11 июля 2018
Фото: planet-today.ru
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что члены НАТО несправедливо относятся к США.
Об этом сообщает Fox News.
«НАТО не относилось к нам справедливо, но я думаю, что мы что-то придумаем. Мы слишком много платим, а они (другие члены альянса. — RT) платят слишком мало», — указал он.
Ранее Трамп в преддверии саммита стран — членов НАТО в своём Twitter поинтересовался, намерены ли партнёры США по альянсу возмещать Вашингтону расходы на оборону.
Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление постоянного представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о том, что Россия якобы желает дестабилизировать Североатлантический альянс.
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