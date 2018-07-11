Трамп заявил о несправедливом отношении НАТО к США

Об этом сообщает Fox News.

«НАТО не относилось к нам справедливо, но я думаю, что мы что-то придумаем. Мы слишком много платим, а они (другие члены альянса. — RT) платят слишком мало», — указал он.

Ранее Трамп в преддверии саммита стран — членов НАТО в своём Twitter поинтересовался, намерены ли партнёры США по альянсу возмещать Вашингтону расходы на оборону.