В Совфеде прокомментировали давление США на «Северный поток — 2»

"Все прекрасно понимают, что за этим заявлением стоит чисто коммерческий интерес американского бизнеса. США пытаются навязать Европе в целом и ФРГ свой сжиженный газ, который намного дороже российского природного газа", — сказал Калашников.

Он подчеркнул, что, несмотря на давление, российский газовый проект будет реализовываться.