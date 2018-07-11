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В Совфеде прокомментировали давление США на «Северный поток — 2»
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В Совфеде прокомментировали давление США на «Северный поток — 2» 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что США пытаются навязать Европе свой СПГ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он подчеркнул, что ФРГ платит в НАТО чуть более 1%. Президент назвал подобную ситуацию несправедливой.
"Все прекрасно понимают, что за этим заявлением стоит чисто коммерческий интерес американского бизнеса. США пытаются навязать Европе в целом и ФРГ свой сжиженный газ, который намного дороже российского природного газа", — сказал Калашников.
Он подчеркнул, что, несмотря на давление, российский газовый проект будет реализовываться.
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