Германию сочли пленником России

Американский лидер раскритиковал поддержку Берлином проекта «Северный поток-2» — газопровода между Россией и ФРГ, который будет проложен по дну Балтийского моря. Он также вновь выразил недовольство тем, что германские власти за неспособность увеличить расходы на собственную оборону, несмотря на имеющиеся у страны средства.

Трамп также подчеркнул, что считает «крайне неуместной» ситуацию, при которой именно США платят за защиту Европы от России.