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Германию сочли пленником России
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Германию сочли пленником России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп считает, что Германия стала «пленником России». Об этом он заявил, встретившись в генсеком Нато Йенсом Столтенбергом перед саммитом Североатлантического альянса в Брюсселе, передает Reuters.
Американский лидер раскритиковал поддержку Берлином проекта «Северный поток-2» — газопровода между Россией и ФРГ, который будет проложен по дну Балтийского моря. Он также вновь выразил недовольство тем, что германские власти за неспособность увеличить расходы на собственную оборону, несмотря на имеющиеся у страны средства.
Трамп также подчеркнул, что считает «крайне неуместной» ситуацию, при которой именно США платят за защиту Европы от России.
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