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Трамп раскритиковал стратегию Мэй по выходу из Евросоюза
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Трамп раскритиковал стратегию Мэй по выходу из Евросоюза 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент США Дональд Трамп заявил, что стратегия британского премьер-министра Терезы Мэй по выводу Великобритании из Евросоюза «убьет» торговое соглашение между США и Соединенным Королевством, пишет The Sun.
Выбранная Мэй стратегия получила название «мягкий брексит». Трамп заявил, что при таком сценарии США будут вести дела с Евросоюзом, а не с Великобританией, и поэтому ранее предложенная им двусторонняя торговая сделка между Вашингтоном и Лондоном может быть не реализована.
Американский лидер отметил, что он советовал Мэй не идти по пути «мягкого брексита» и посетовал на то, что британский премьер не прислушалась.
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