Трамп раскритиковал стратегию Мэй по выходу из Евросоюза

Выбранная Мэй стратегия получила название «мягкий брексит». Трамп заявил, что при таком сценарии США будут вести дела с Евросоюзом, а не с Великобританией, и поэтому ранее предложенная им двусторонняя торговая сделка между Вашингтоном и Лондоном может быть не реализована.

Американский лидер отметил, что он советовал Мэй не идти по пути «мягкого брексита» и посетовал на то, что британский премьер не прислушалась.