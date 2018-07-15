Ещё
США и ЕС являются лучшими друзьями, заявил Туск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США и ЕС являются лучшими друзьями, заявил Туск 

РИА Новости 32 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 15 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Евросовета Дональд Туск в ответ на критические высказывания президента США Дональда Трампа заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты являются лучшими друзьями, а не соперниками.
"Америка и ЕС — лучшие друзья. Кто бы ни говорил, что мы соперники, — это распространение фейковых новостей", — написал Туск в Twitter.
Ранее в интервью телеканалу CBS Трамп заявил, что «Евросоюз является нашим соперником, (исходя из того) что они делают в торговле». По словам американского лидера, соперниками США также являются Россия и Китай.
США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня.
В ответ на это Еврокомиссия (ЕК) открыла 1 июня спор в ВТО, затем с 22 июня были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт на сумму около 2,8 миллиарда евро ряда товаров из США в ЕС для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО.
ЕК также заявила о возможности ввести защитные меры на рынке стали Евросоюза, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за «закрытия» рынка США.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно125
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву29
Израиль сбил российский беспилотник
«Она умирает». Врачи отказались лечить пенсионерку107
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик10
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение