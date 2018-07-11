Туск призвал США ценить своих немногочисленных союзников 

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что США стоит ценить своих союзников, так как «их не так уж и много».
Об этом сообщает NBC.
«Дорогая Америка, цени своих союзников, в конце концов, у тебя их не так уж и много», — сказал он.
Комментируя факт повышения трат Европы и США на оборону, он отметил, что «деньги важны, но общая солидарность ещё важнее».
Ранее Туск уверил американского лидера Дональда Трампа, что ЕС — лучший союзник США.
Накануне Трамп в преддверии саммита НАТО также призвал страны — члены альянса увеличить военные расходы.