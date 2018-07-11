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Трамп выбрал посла в Пакистане заместителем Помпео
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Трамп выбрал посла в Пакистане заместителем Помпео 

Газета.Ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп решил назначить посла страны в Пакистане Дэвида Хейла заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Хейл занимает пост посла в Пакистане с 2015 года. До этого два года он возглавлял дипмиссию США в Ливане.
Помимо этого, в 2009-13 годах он был спецпосланником по ближневосточному урегулированию. Также с 2001 по 2003 год Хейл возглавлял департамент по израильско-палестинским вопросам.
В случае утверждения его кандидатуры в сенате США должен будет сменить Томаса Шеннона, который занимал этот пост еще со времен администрации Барака Обамы, отмечает РИА «Новости».
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