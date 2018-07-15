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Трамп назвал ЕС торговыми «врагами»
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Трамп назвал ЕС торговыми «врагами» 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп назвал Европейский Союз «врагами» в торговле, передает слова американского лидера телеканал CBS.
Трамп объяснил это высказывание действиями, которые ЕС предпринимает в торговле. При этом американский лидер подчеркнул, что не считает страны ЕС плохими, а также отметил, что ЕС — не единственный противник США.
"Ну, я думаю, у нас много врагов. Я думаю, что Европейский Союз является врагом из-за того, что они делают с нами в торговле. Вы бы сейчас не подумали о Европейском союзе, но они враги", — заявил Трамп.
Помимо ЕС, американский президент назвал «врагами» Соединенных штатов Россию «в некоторых отношениях» и Китай, который, по мнению Трампа, «экономически определенно противник».
"Но это не значит, что они плохие. Это ничего не значит. Это лишь означает, что мы конкурентоспособны", — пояснил Трамп.
Он также подчеркнул, что уважает все эти страны, но считает, что они воспользовались Соединенными Штатами в торговле.
Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о своей беседе с Елизаветой II.
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