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В Брюсселе дипломаты из США и «евротройки» обсудят Иран
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В Брюсселе дипломаты из США и «евротройки» обсудят Иран 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Американские дипломаты встретятся в Брюсселе с коллегами из Франции, Германии и Великобритании ("евротройка") для обсуждения ситуации вокруг Ирана, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа.
Текст беседы был распространен госдепартаментом США.
"Мы планируем это сделать (встретиться — ред.) в Брюсселе завтра или в четверг", — отметил дипломат.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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