Лопес Обрадор проведет встречу с членами администрации Трампа в Мехико

Приход Трампа на пост президента США внес заметную напряженность в отношения Вашингтона и Мехико. Его намерение построить стену на совместной границе, риторика в отношении мигрантов и введение пошлин на импортируемую в том числе из латиноамериканской страны продукцию не пошли на пользу развитию двусторонних связей. Кроме того, до сих пор остается неясной судьба НАФТА, куда входят США, Мексика и Канада

Тем не менее, Лопес Обрадор в ходе предвыборной кампании выступал за достижение договоренностей с Вашингтоном и говорил о готовности встретиться с Трампом. После победы на выборах политик провел телефонные переговоры с президентом США и рассказал, что главе Белого дома будет направлено приглашение на его инаугурацию, которая намечена на 1 декабря.