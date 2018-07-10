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Раненых в Донбассе украинских военных отправили лечиться в Германию
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Раненых в Донбассе украинских военных отправили лечиться в Германию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Во вторник 14 украинских военнослужащих отправили в больницы Берлина и Гамбурга, где им проведут сложные операции за счет правительства Германии, сообщают украинские СМИ.
Так, одному из военных кости руки будут складывать из раздробленных фрагментов. Каждого из военных в Германии ждет долгая реабилитация. Причем расходы на транспортировку, лечение и восстановление взяло на себя правительство Германии, передает УНИАН.
Лечить также будут Юрия Завирзаева, потерявшего при подрыве на растяжке ногу.
В сюжете украинского телеканала ТСН полковник медслужбы Бундесвера Михаэль Уль признался, что европейцы немного знают о войне на Украине, так как их больше беспокоят другие вопросы.
Ранее Украина просила обеспечить лечение военнослужащих, пострадавших в Донбассе, Соединенные Штаты.
О лечении украинских военных за рубежом сообщалось еще в 2015 году.
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