Раненых в Донбассе украинских военных отправили лечиться в Германию

Во вторник 14 украинских военнослужащих отправили в больницы Берлина и Гамбурга, где им проведут сложные операции за счет правительства Германии , сообщают украинские СМИ.

Так, одному из военных кости руки будут складывать из раздробленных фрагментов. Каждого из военных в Германии ждет долгая реабилитация. Причем расходы на транспортировку, лечение и восстановление взяло на себя правительство Германии, передает УНИАН

Лечить также будут Юрия Завирзаева, потерявшего при подрыве на растяжке ногу.

В сюжете украинского телеканала ТСН полковник медслужбы Бундесвера Михаэль Уль признался, что европейцы немного знают о войне на Украине , так как их больше беспокоят другие вопросы.

Ранее Украина просила обеспечить лечение военнослужащих, пострадавших в Донбассе, Соединенные Штаты

О лечении украинских военных за рубежом сообщалось еще в 2015 году.