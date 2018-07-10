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В Минобороны опровергли данные о «гибели военных в Сирии»
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В Минобороны опровергли данные о «гибели военных в Сирии» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Заявления о якобы «гибели российских военных в Сирии» являются очередным фейком, заявили в Минобороны РФ.
"Никаких потерь российских военнослужащих, как в провинции Дейр-эз-Зор, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет", отметили в министерстве.
"Сообщение интернет-издания "Лента.ру" со ссылкой на информационные ресурсы террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) о якобы гибели в Сирии российских военнослужащих в результате теракта — очередной фейк", — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.
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