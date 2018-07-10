Минобороны опровергло информацию о гибели военных в Сирии 

Министерство обороны России опровергло информацию СМИ о гибели российских военнослужащих в Сирии в результате теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дейр-эз-Зор, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет», — сообщили в Минобороны.
Ранее в СМИ появились сообщения о гибели на юге Сирии 35 российских и сирийских военнослужащих в результате подрыва террориста-смертника.
В Минобороны сообщили, что подобные ложные сведения намеренно распространяются боевиками террористической организации ИГ (запрещена в России. — RNS).
В ведомстве также добавили, что «все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме».