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Минобороны опровергло информацию о гибели военных в Сирии
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Минобороны опровергло информацию о гибели военных в Сирии 

Rambler News Service 2 часа назад
Министерство обороны России опровергло информацию СМИ о гибели российских военнослужащих в Сирии в результате теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дейр-эз-Зор, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет», — сообщили в Минобороны.
Ранее в СМИ появились сообщения о гибели на юге Сирии 35 российских и сирийских военнослужащих в результате подрыва террориста-смертника.
В Минобороны сообщили, что подобные ложные сведения намеренно распространяются боевиками террористической организации ИГ (запрещена в России. — RNS).
В ведомстве также добавили, что «все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме».
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