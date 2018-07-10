США и НАТО хотят повторить в Крыму «прибалтийский сценарий» 

Заявление представителя США при НАТО Бейли Хатчисон о позиции альянса по НАТО не должно никого удивлять — считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
США описали позицию НАТО по Крыму
Отметим, что Хатчисон заявила, что позиция США и НАТО по Крыму является идентичной и базируется на тезисе, что данный полуостров был незаконно захвачен Россией. Кроме того, Хатчисон рассчитывает на то, что его можно будет вернуть, и он снова станет частью Украины, причем она употребила слово «мы», что в данном контексте можно понять двояко.
Естественно, здесь нельзя ожидать того, что альянс начнет с Россией военное противостояние за Крым, хотя в этом вопросе данная структура выдерживает линию коллективного Запада, которая была опробирована еще на ситуации с советской Прибалтикой.
Ведь англичане и американцы не признали законность того, что три прибалтийских государства стали советскими республиками в 1940 году, и это оставалось одной из скрытых линий внешней политики Вашингтона и Лондона до самого начала девяностых годов.
И когда СССР благодаря провалу Перестройки затрещал, США и Великобритания начали делать шаги в сторону того, чтобы вывести эти региональные субъекты из состава советского государства. Интересно, что на независимость Украины и Белоруссии в Лондоне и Вашингтоне никто всерьез и не рассчитывал, поэтому события в Беловежской пуще стали для англосаксов колоссальным подарком.
США и НАТО хотят проконтролировать Трампа
Соответственно, США хотят заморозить тему Крыма в рамках всей внешнеполитической линии альянса, чтобы страны-члены этой структуры не смогли сделать существенных подвижек в данном направлении. Также это является лоббистским заявлением со стороны истеблишмента Пентагона и Госдепа США на известные пророссийские ремарки президента США Дональда Трампа.
Напомним, что хозяин Белого дома заявил, что подумает насчет признания перехода Крыма, а сразу после этого пришло подтверждение, что очень скоро в Европе состоится его первая двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Также не стоит удивляться тому, что подобные магистральные заявления делает представитель США, учитывая, что Вашингтон изначально создал НАТО даже не для борьбы с СССР, а для полного контроля своих западноевропейских сателлитов.
Поэтому в контексте Крыма вряд ли может быть какой-то дуализм мнений внутри НАТО, если не брать в расчет частные заявления европейских политиков, а реальные действия государств-членов данного военно-политического альянса.
НАТО является внешнеполитическим инструментом США Достаточно вспомнить, что решение по бойкотированию Олимпиады-80 в Москве, которое якобы было принято из-за ввода советских войск в Афганистан, было изначально оформлено в рамках НАТО, а затем уже пролонгировано виде правительственных актов конкретных государств. В результате, часть западных команд вообще не приехала, а часть выступала в Москве под олимпийским флагом.
«Именно США создали НАТО и являются в рамках данного альянса структурообразующим игроком. И здесь не надо каких-либо ультиматумов со стороны Вашингтона, поскольку в альянсе и так «считывают» все нужные мысли», — заключает Блохин.
Как замечает эксперт, действительно данный внешнеполитический инструмент США создавался не столько для сдерживания СССР, а сколько для контроля за Европой, поэтому он не подразумевает под собой возможности внутренней дискуссии.
«Это главная суть НАТО, а что касается Крыма, то такая линия не является удивительной. Кроме того, нам не нужно какого-либо признания со стороны альянса или Вашингтона, поэтому подобные заявления нас никак не задевают. В настоящий момент действует прибалтийский вариант международного статуса Крыма, и это пока вполне устраивает Москву», — констатирует Блохин.
Рассчитывать на изменение линии США по Крыму не стоит
В сущности, нашей проблемой является не это, а продолжение активной конфронтации с Западом, и вытекающие отсюда издержки, как в виде вопросов, связанных с национальной безопасностью, так и с национальной экономикой в лице санкций. И они в рамках этой структуры привязаны к вопросу Крыма, причем сохранение данного принципа и является главной задачей НАТО и Соединенных Штатов.
«Американцы ничего не смогут сделать с тем обстоятельством, что Крым является частью России. Поэтому здесь вполне применим тот сценарий, который был во времена СССР с прибалтийскими республиками», — резюмирует Блохин.
Что касается признания смены юрисдикции Крыма со стороны США или НАТО, то здесь должны произойти фундаментальные сдвиги во всей структуре международных отношений, и это, естественно, не может быть осуществлено в рамках встречи между Трампом и Путиным, хотя бы потому, что возможности американского президента значительно ограничены.
«Например, американцы держатся за структуру однополярного мира, и именно он сегодня проверяется на прочность на Украине и в Сирии, где Россия выдерживает колоссальное давление стран коллективного Запада», — заключает Блохин.
Только в случае появления какой-то новой угрозы, с которой США не смогут справиться в одиночку, они пойдут на признание Крыма и союз с Россией, как это было в эпоху Второй мировой войны и агрессии со стороны нацистской Германии.
«И то здесь возможны варианты — например, какое-нибудь эпизодичное признание, как это и было с Прибалтикой в рамках послевоенной внешнеполитической линии Великобритании и Соединенных Штатов», — констатирует Блохин.