США и НАТО хотят повторить в Крыму «прибалтийский сценарий»

Константин Блохин. Заявление представителя США при НАТО Бейли Хатчисон о позиции альянса по НАТО не должно никого удивлять — считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

США описали позицию НАТО по Крыму

Отметим, что Хатчисон заявила, что позиция США и НАТО по Крыму является идентичной и базируется на тезисе, что данный полуостров был незаконно захвачен Россией . Кроме того, Хатчисон рассчитывает на то, что его можно будет вернуть, и он снова станет частью Украины , причем она употребила слово «мы», что в данном контексте можно понять двояко.

Естественно, здесь нельзя ожидать того, что альянс начнет с Россией военное противостояние за Крым, хотя в этом вопросе данная структура выдерживает линию коллективного Запада, которая была опробирована еще на ситуации с советской Прибалтикой.

Ведь англичане и американцы не признали законность того, что три прибалтийских государства стали советскими республиками в 1940 году, и это оставалось одной из скрытых линий внешней политики Вашингтона и Лондона до самого начала девяностых годов.

И когда СССР благодаря провалу Перестройки затрещал, США и Великобритания начали делать шаги в сторону того, чтобы вывести эти региональные субъекты из состава советского государства. Интересно, что на независимость Украины и Белоруссии в Лондоне и Вашингтоне никто всерьез и не рассчитывал, поэтому события в Беловежской пуще стали для англосаксов колоссальным подарком.

США и НАТО хотят проконтролировать Трампа

Соответственно, США хотят заморозить тему Крыма в рамках всей внешнеполитической линии альянса, чтобы страны-члены этой структуры не смогли сделать существенных подвижек в данном направлении. Также это является лоббистским заявлением со стороны истеблишмента Пентагона Госдепа США на известные пророссийские ремарки президента США Дональда Трампа.

Напомним, что хозяин Белого дома заявил, что подумает насчет признания перехода Крыма, а сразу после этого пришло подтверждение, что очень скоро в Европе состоится его первая двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным

Также не стоит удивляться тому, что подобные магистральные заявления делает представитель США, учитывая, что Вашингтон изначально создал НАТО даже не для борьбы с СССР, а для полного контроля своих западноевропейских сателлитов.

Поэтому в контексте Крыма вряд ли может быть какой-то дуализм мнений внутри НАТО, если не брать в расчет частные заявления европейских политиков, а реальные действия государств-членов данного военно-политического альянса.

НАТО является внешнеполитическим инструментом США Достаточно вспомнить, что решение по бойкотированию Олимпиады-80 в Москве , которое якобы было принято из-за ввода советских войск в Афганистан , было изначально оформлено в рамках НАТО, а затем уже пролонгировано виде правительственных актов конкретных государств. В результате, часть западных команд вообще не приехала, а часть выступала в Москве под олимпийским флагом.

«Именно США создали НАТО и являются в рамках данного альянса структурообразующим игроком. И здесь не надо каких-либо ультиматумов со стороны Вашингтона, поскольку в альянсе и так «считывают» все нужные мысли», — заключает Блохин.

Как замечает эксперт, действительно данный внешнеполитический инструмент США создавался не столько для сдерживания СССР, а сколько для контроля за Европой, поэтому он не подразумевает под собой возможности внутренней дискуссии.

«Это главная суть НАТО, а что касается Крыма, то такая линия не является удивительной. Кроме того, нам не нужно какого-либо признания со стороны альянса или Вашингтона, поэтому подобные заявления нас никак не задевают. В настоящий момент действует прибалтийский вариант международного статуса Крыма, и это пока вполне устраивает Москву», — констатирует Блохин.

Рассчитывать на изменение линии США по Крыму не стоит

В сущности, нашей проблемой является не это, а продолжение активной конфронтации с Западом, и вытекающие отсюда издержки, как в виде вопросов, связанных с национальной безопасностью, так и с национальной экономикой в лице санкций. И они в рамках этой структуры привязаны к вопросу Крыма, причем сохранение данного принципа и является главной задачей НАТО и Соединенных Штатов.

«Американцы ничего не смогут сделать с тем обстоятельством, что Крым является частью России. Поэтому здесь вполне применим тот сценарий, который был во времена СССР с прибалтийскими республиками», — резюмирует Блохин.

Что касается признания смены юрисдикции Крыма со стороны США или НАТО, то здесь должны произойти фундаментальные сдвиги во всей структуре международных отношений, и это, естественно, не может быть осуществлено в рамках встречи между Трампом и Путиным, хотя бы потому, что возможности американского президента значительно ограничены.

«Например, американцы держатся за структуру однополярного мира, и именно он сегодня проверяется на прочность на Украине и в Сирии , где Россия выдерживает колоссальное давление стран коллективного Запада», — заключает Блохин.

Только в случае появления какой-то новой угрозы, с которой США не смогут справиться в одиночку, они пойдут на признание Крыма и союз с Россией, как это было в эпоху Второй мировой войны и агрессии со стороны нацистской Германии

«И то здесь возможны варианты — например, какое-нибудь эпизодичное признание, как это и было с Прибалтикой в рамках послевоенной внешнеполитической линии Великобритании и Соединенных Штатов», — констатирует Блохин.