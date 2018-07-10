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Госдеп обвинил Иран в планировании терактов
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Госдеп обвинил Иран в планировании терактов
РИА Новости
22 минуты назад
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Фото:
РИА Новости
ГОСДЕП США
ОБВИНИЛ
ИРАН
В ТОМ, ЧТО
ТЕГЕРАН
«ИСПОЛЬЗУЕТ СВОИ ПОСОЛЬСТВА ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРАКТОВ», ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ СТРАНЫ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ДИПЛОМАТОВ
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