Макрон проведет переговоры с Трампом 11 июля на саммите НАТО

Об этом сообщил во вторник Елисейский дворец.

Грузии, Турции, Афганистана и Встреча состоится на полях двухдневного саммита НАТО , который пройдет в бельгийской столице 11-12 июля. Запланировано, что переговоры лидеров Франции и США состоятся в среду 11 июля с 16:00 до 16:30 по местному времени (17:00-17:30 мск). В дни саммита президент Франции будет также встречаться с президентами Украины Армении , сообщил Елисейский дворец.

Брюссельский саммит, по мнению французских политических обозревателей, будет крайне сложным из-за разногласий между США и европейскими странами в связи с продемонстрированным намерением Вашингтона сократить уровень своего участия в НАТО и пересмотреть вопросы защиты своих европейских союзников.