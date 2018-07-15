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Экс-глава МВД Украины рассказал, как «вернуть» Крым
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Экс-глава МВД Украины рассказал, как «вернуть» Крым 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев заявил, что правительству страны для «возвращения» Крыма необходимо начать снабжать полуостров водой из Днепра. Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, без подачи воды из Днепра Крым якобы засохнет.
Он также отметил, что вода из Днепра в итоге поможет Киеву «вернуть» Крым в состав Украины.
Могилев добавил, что правительство Украины может и продавать Крыму пресную воду.
Ранее сообщалось, что на Украине признали «ничтожность» санкций против Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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