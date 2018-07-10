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Трамп на этой неделе может встретиться с Борисом Джонсоном
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Трамп на этой неделе может встретиться с Борисом Джонсоном 

ТАСС 7 часов назад
ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Великобританию на этой неделе может встретиться с бывшим главой МИД королевства Борисом Джонсоном. Об этом он заявил во вторник журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
"Борис Джонсон — мой друг. Он очень, очень добр ко мне, активно поддерживает. И, возможно, мы поговорим с ним, когда я прибуду туда [в королевство]. Мне нравится Борис Джонсон, он всегда мне нравился", — отметил перед вылетом в Брюссель президент, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.
Из Брюсселя Трамп вылетит в Лондон, где 13 июля проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Отвечая на вопрос, должна ли она остаться у власти, Трамп подчеркнул, что это зависит от воли народа Великобритании. «Я очень хорошо поладил с ней, у нас очень хорошие отношения. Это, конечно же, зависит от [британского] народа, а не от меня», — сказал президент США.
Он также высказал мнение, что Великобритания испытывает «в некоторой степени потрясения».
Союзники по НАТО мало платят
Президент США вновь выступил с критикой в адрес Североатлантического альянса. «НАТО не относится к нам справедливо, но я думаю, что мы что-нибудь с этим сделаем. Мы платим слишком много, а они платят слишком мало. Но мы разрешим [эту ситуацию], и все страны будут счастливы», — отметил Трамп.
По его словам, Соединенные Штаты «в прошлом году потеряли $151 млрд в торговой сфере. Кроме того, продолжил американский президент, „высокие военные расходы Вашингтона по линии НАТО „помогают им [союзникам] гораздо больше“, чем самим США.
В ночь с воскресенья на понедельник о своей отставке объявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, являвшийся главным переговорщиком официального Лондона в диалоге с Брюсселем по определению дальнейшего формата отношений между Великобританией и ЕС. В понедельник британское правительство сообщило об отставке министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, который считался лидером сторонников жесткого Brexit в кабинете. Мэй заявила в понедельник, что причиной отставок Джонсона и Дэвиса стало их несогласие с правительственным планом переговоров с ЕС и тем, как будут выглядеть отношения между Лондоном и Брюсселем после предстоящего „развода“.
Трамп отправился во вторник в продолжительное европейское турне, в ходе которого посетит Бельгию, Великобританию и Финляндию.
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