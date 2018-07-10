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Порошенко, говоря о Трампе, запамятовал о «сукиных сынах»
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Порошенко, говоря о Трампе, запамятовал о «сукиных сынах» 

Украина.ру 7 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в статье украинского президента на сайте Financial Times.
«Эта «украинская неделя» отправит мощное послание, которое будет услышано в Брюсселе и за его пределами — самое главное в Хельсинки. Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его попытках вернуть Путина в строй. Зная российского президента, я могу поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и этого никогда не случится», — написал Порошенко.
Порошенко также посчитал достойным внимания то, что встреча Трампа и Путина состоится в 28-ю годовщину провозглашения украинским парламентом государственного суверенитета.
При этом президент Петр Порошенко явно перепутал адреса для своего обращения — ведь это Украина, а не Россия живет за счет средств Международного валютного фонда (МВФ), то есть фактически США. Это из США прямо и недвусмыслено управляют, тем, кого из украинских «сукиных сынов» назначать, а кого освобождать в высших органах власти Украины и, наконец, это в Украине, а не в России находится представитель Госдепа США, который от имени Украины ведет переговоры с российскими политиками по поводу судьбы Донбасса.
По словам госсекретаря США Майка Помпео, в центре внимания президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будут ситуации на Ближнем Востоке и Донбассе.
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