США пообещали защитить интересы Украины на переговорах Трампа и Путина

«Мы получили четкие заверения от американской стороны, что украинские интересы будет подтверждены и защищены (в ходе саммита)», — заявил источник.

«Для нас важно, чтобы за нашими спинами не произошло никаких неприятных сюрпризов, и мы получили четкие заверения, что этого не случится», — добавил он.

России. Агентство отмечает, что Трамп известен своим спонтанным и иногда изменчивым стилем дипломатии, и в Киеве опасаются, что Путину удастся убедить американского президента принять присоединение Крыма

Киев также рассчитывает, что в ходе переговоров Трамп «подтолкнет» российского лидера к снижению поддержки самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также смягчить позицию Москвы по размещению миротворцев ООН в Донбассе.