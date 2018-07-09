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США пообещали защитить интересы Украины на переговорах Трампа и Путина
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США пообещали защитить интересы Украины на переговорах Трампа и Путина 

Rambler News Service 9 июля 2018
США заверили Украину, что президент США Дональд Трамп «не предаст» интересы Киева на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся в Хельсинки 16 июля. Об этом Reuters рассказал украинский дипломат на условиях анонимности.
«Мы получили четкие заверения от американской стороны, что украинские интересы будет подтверждены и защищены (в ходе саммита)», — заявил источник.
«Для нас важно, чтобы за нашими спинами не произошло никаких неприятных сюрпризов, и мы получили четкие заверения, что этого не случится», — добавил он.
Агентство отмечает, что Трамп известен своим спонтанным и иногда изменчивым стилем дипломатии, и в Киеве опасаются, что Путину удастся убедить американского президента принять присоединение Крыма к России.
Киев также рассчитывает, что в ходе переговоров Трамп «подтолкнет» российского лидера к снижению поддержки самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также смягчить позицию Москвы по размещению миротворцев ООН в Донбассе.
Пресс-службы Кремля и Белого дома ранее сообщили, что встреча лидеров России и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп обсудят отношения между двумя странами, а также ряд вопросов, касающихся национальной безопасности.
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