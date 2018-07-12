Трамп заявил о соперничестве с Путиным 

Президент США Дональд Трамп надеется, что однажды российский лидер Владимир Путин может стать его другом, однако пока они соперники.
«Может быть, он станет когда-нибудь моим другом», — передает ТАСС слова Трампа.
Он отметил, что вопрос не в том, друг ему Путин, или враг, важно, что один из них представляет Россию, а другой — США.
Поэтому пока Трамп назвал Путина своим соперником, хотя они и «были милы» друг с другом при встрече, передает «Интерфакс».
Накануне участники ужина лидеров стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявили, что рассчитывают на успех встречи президентов России и США в Хельсинки.