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Трамп заявил о соперничестве с Путиным
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Трамп заявил о соперничестве с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент США Дональд Трамп надеется, что однажды российский лидер Владимир Путин может стать его другом, однако пока они соперники.
«Может быть, он станет когда-нибудь моим другом», — передает ТАСС слова Трампа.
Он отметил, что вопрос не в том, друг ему Путин, или враг, важно, что один из них представляет Россию, а другой — США.
Поэтому пока Трамп назвал Путина своим соперником, хотя они и «были милы» друг с другом при встрече, передает «Интерфакс».
Накануне участники ужина лидеров стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявили, что рассчитывают на успех встречи президентов России и США в Хельсинки.
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