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Меланию Трамп с мужем сравнили с «Красавицей и Чудовищем»
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Меланию Трамп с мужем сравнили с «Красавицей и Чудовищем» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Президента США Дональда Трампа с женой Меланией сравнили с персонажами диснеевского мультфильма «Красавица и Чудовище» во время их встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Бленхеймском дворце. Об этом сообщает Mirror,
На Мелании Трамп было длинное нежно-желтое платье J Mendel из струящейся ткани с декольте лодочкой и туфли Louboutin. Пользователи Twitter заметили сильное сходство наряда с платьем главной героини «Красавицы и Чудовища» Белль.
«По-моему, платье Мелании Трамп было отсылом к желтому платью Белль», — писали они.
«Мои дети влюблены в ее платье. Моя пятилетняя дочь сказала, что она похожа на Белль. Я пошутила, что тогда Дональд Трамп — Чудовище. Она посмеялась. Возможно, Мелания любит свое чудовище», — рассказывали другие.
22 июня Мелания Трамп приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?». Знаменитости во главе с американской комедийной актрисой Челси Хэндлер атаковали ее гневными постами в Twitter. Президент США вступился за жену и объяснил, к чему на самом деле относится лозунг.
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