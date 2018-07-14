Мелания Трамп показала идеальное «голое» платье

Первая леди США надела на важное мероприятие откровенное, но при этом очень романтичное платье.

Мода на «голые» платья медленно, но верно идет на спад. Так что надевать откровенные наряды рискуют только знаменитости с сомнительной репутацией. Остальным же приходится искать другие варианты. И у Мелании Трамп, стоит заметить, неплохо получается. На саммите НАТО она появилась в вариации на тему «голого» платья — очень стильного, романтичного и потрясающе красивого. Первая леди США собственным примером доказала, что совсем не обязательно выглядеть пошло, если хочется показать свою сексуальность.

Брюсселе Мелания появилась вместе с мужем Дональдом, который крепко держал ее за руку во время встречи. Оно и понятно: его супруга выглядела просто сногсшибательно!

Выбор Мелании пал на белое кружевное платье с прозрачными деталями. Во избежание скандала под наряд Трамп надела «невидимое» белье и нижнюю юбку телесного оттенка. Платье в стиле ретро отлично сочеталось с лодочками бежевого цвета.

Что и говорить, Мелании удалось создать в меру сексуальный и очень женственный образ!

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