Трамп и Путин могут изменить мир, если эти фрагменты паззла встанут на место

Москва/Брюссель/ Нью-Йорк (Aftenposten): Пока союзники по НАТО Украина кусают ногти, Трамп говорит, что встреча с Путиным , может статься, будет «самой легкой на этой неделе». Вот то, что лидеры, вероятно, будут обсуждать.

«Это будет непринужденная встреча», — заявил президент США в четверг о своей встрече один на один с президентом России Владимиром Путиным. Американский президент обращает большое внимание на личную химию в отношениях и любит импровизировать, но проблемы, которые предстоит обсудить обоим лидерам, отнюдь не простые. В частности, это война в Сирии , российское вмешательство в американскую демократию, положение на Украине.

Вот список важнейших тем.

1. Российское вмешательство в выборы. Дело, которое затмевает все.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Путин распорядился провести кампанию с целью повлиять на американские президентские выборы в пользу Трампа. ФБР подозревает нескольких сотрудников Трампа в даче ложных показаний и отмывании (денег). Следствие продолжается.

Точка зрения России : Путин всё категорически отрицает и считает, что хакерских атак и социальных медиа в любом случае не могло быть достаточно для того, чтобы решить исход (выборов). Дальше всего Путин пошел, когда заявил, что не может отвечать за то, что делают российские хакеры. «Мы не вмешивались и никогда не собираемся это делать».

Точка зрения Европы: Разведки нескольких европейских стран утверждают, что Россия пытается подорвать ЕС , дискредитировать европейских политиков и демократические институты с помощью шпионажа, поддержки националистов и кампаний в социальных СМИ.

Точка зрения США: США выслали ряд дипломатов и наложили жесткие санкции на людей из окружения Путина. Находясь на борту номер один на пути в Европу, Трамп заявил, что на встрече (с Путиным) собирается затронуть вопрос о вмешательстве в выборы.

«Мы не хотим, чтобы кто-то совал нос в наши выборы», — сказал Трамп. Но ранее Трамп заявлял, что «верит Путину», когда тот клятвенно уверяет в своей невиновности.

Возможный результат: Трамп получит «обещание», что Россия не будет вмешиваться в выборы в США. Согласие в вопросе об усилении дипломатических усилий.

2. Украина: Глубокие разногласия, до решения еще далеко

После того, как президент Виктор Янукович был свергнут в ходе восстания на Майдане, Россия в марте 2014 года аннексировала Крым . Война на востоке Украины унесла жизни более 10 тысяч человек и более одного миллиона человек вынудила стать беженцами.

Точка зрения России: Путин отрицает, что Россия причастна к войне на Украине — солдатами, оружием и деньгами мятежникам. «Мы не вернем Крым ни при каких обстоятельствах», — заявил Путин в интервью австрийскому телеканалу. Россия хочет иметь гарантии того, что Украине не дадут вступить в НАТО. (Россия) поддерживает идею о миротворческих силах вдоль линии фронта, но не хочет, чтобы эти силы контролировали границу с Россией.

Точка зрения Европы: ЕС вместе с США ввел санкции против России. Кремль ответил контрсанкциями. ЕС требует, чтобы Россия прекратила поддержку мятежников, вернула Крым и уважала границы Украины. Впрочем, силы, призывающие к отмене санкций, набирают все больший вес. У Путина уже есть близкий союзник в Венгрии в лице лидера страны Виктора Орбана . В течение последнего года к власти в Австрии Италии также пришли более пророссийские правительства.

Точка зрения США: Трамп говорит, что поднимет вопрос об Украине и, «возможно», о Крыме. На вопрос о том, отменит ли он санкции, Трамп ответил: «Посмотрим». Так же он ответил, когда его спросили, признают ли США Крым частью России. Пресс-секретарь Трампа Сара Хакаби Сандерс заявила, впрочем, что санкции не будут отменены, прежде чем Крым не вернут Украине. США активизировали помощь Украине в виде как денег, так и оружия.

Возможный результат: Разногласия по-прежнему велики. Никто не хочет ничем поступаться. Критики Трампа опасаются, что он может «отдать» Крым, если заручится поддержкой Путина в отношении Ирана

3. Ядерное разоружение: Страх перед новой опасной гонкой ядерных вооружений

Два важных договора — СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) и ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) — привели к историческому ядерному разоружению. Сегодня США и Россия обвиняют друг друга в нарушении этих договоров. Действие договора СНВ прекращается в 2021 году.

Точка зрения России: Считает, что противоракетная оборона США и НАТО угрожают России. Обвиняет Запад, разместивший противоракетную оборону в новых странах НАТО, в нарушении данных обещаний. Путин потратил огромные ресурсы на вооружение и создание новых видов ядерного оружия. В сенсационной речи накануне президентских выборов в России Путин презентовал некоторые виды «оружия Судного дня» и продемонстрировал карту, на которой атомные бомбы держат курс на США.

В первом телефонном разговоре с Трампом Путин предложил поработать над продлением срока действия договора.

Точка зрения Европы: Ядерное оружие — весьма чувствительная для Европы тема, и в подобных вопросах в ЕС единства нет. Некоторые европейские страны боролись за запрещение ядерного оружия. Страны, зашедшие наиболее далеко — те, кто является членом ЕС, но не связан соответствующими решениями НАТО, например, Австрия, Франция Великобритания . Две последние — европейские ядерные державы, имеющие собственную позицию в подобных вопросах, но по сравнению с Россией и США их арсеналы ядерного оружия малы.

Точка зрения США: Посол США в России Джон Хантсман сказал, что, вероятно, договоры на встрече обсуждаться будут, но он не сказал о том, чего США ожидают или требуют. Для США этот вопрос не является приоритетным, по словам одного американского дипломата, которого цитирует «Рейтер» (Reuters). В телефонном разговоре с Путиным через несколько дней после своей инаугурации Трамп назвал новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений «плохим». Несколькими неделями ранее Трамп заявил, что он может пересмотреть вопрос о санкциях, если две страны смогут заключить новое соглашение в области разоружения. Республиканцы в Конгрессе выдвинули предложение о создании ракет, что было бы прямым нарушением договора.

Возможный результат: Стороны могут договориться о возобновлении «переговоров» и контактов с целью продления договора СНВ и модернизации ДРСМД.

4. Экономика: Торговая война, санкции и контрсанкции

В последние месяцы администрация Трампа начала осуществление масштабных штрафных мер против ЕС, Китая и ряда других стран. Введены, в частности, пошлины на сталь и алюминий, на что Россия отреагировала весьма болезненно.

Точка зрения России: Россия — одна из стран, подавших на США жалобу во Всемирную торговую организацию ВТО. Она считает, что повышение пошлин является нарушением правил. Кроме того, Россия ответила введением контрмер. Помимо пошлин российская экономика уже страдает от санкций, введенных из-за конфликта на Украине, и, якобы, имевшего место вмешательства в американские выборы.

Точка зрения Европы: ЕС также болезненно отреагировал на повышение Трампом пошлин на металлы. Евросоюз считает, что эти меры незаконные, и ответил США введением пошлин на ряд американских продуктов. Сейчас все опасаются, что Трамп может пойти еще дальше и ввести пошлины на автомобили. Для европейской экономики это может иметь более заметные последствия.

Страны ЕС глубоко расколоты в отношении к «Северному потоку — 2». Германия поддерживает строительство еще одного газопровода из России, но другие страны, особенно находящиеся на востоке зоны ЕС, и особенно балтийские, предостерегают против того, чтобы давать России еще большую власть над энергоснабжением ЕС.

Точка зрения США: Трамп проявил меньшее усердие в наказании России, чем Китая. Тем не менее, экономическое давление со стороны США сильно сказывается на русских. Американский сланцевый газ конкурирует с российским газом. Трамп использует угрозы замораживания денежных средств и создания торговых барьеров почти во всех областях. Ему также нужно, чтобы Россия увеличила производство нефти в ситуации, когда Иран испытывает на себе действие санкций. На встрече с Йенсом Столтенбергом за завтраком в среду Трамп раскритиковал Германию за то, что она собирается покупать энергию у России благодаря новому газопроводу.

Возможный результат: Никаких изменений в санкциях сейчас не произойдет. Русские озабочены жестким курсом Трампа по отношению к «Северному потоку-2».

5. Война в Сирии: Асад останется у власти, но самое страшное кровопролитие уже позади

Россия вмешалась в ситуацию в Сирии в 2015 году, когда Башар Асад почти проиграл гражданскую войну. С помощью России и Ирана сирийских мятежников вытеснили с большей части территории страны.

Точка зрения России: Война в Сирии вновь сделала Россию главным действующим лицом на Ближнем Востоке. Путин выступает за то, чтобы Асад остался у власти, а границы Сирии были восстановлены. Путин начал мирный процесс в Астане , но — так же, как ООН и ЕС — испытывает сложности с тем, чтобы собрать все группы повстанцев для таких переговоров, решения которых стали бы обязательными. С точки зрения России, война уже практически выиграна, и Трампу тут мало что можно сказать.

Точка зрения Европы: Изначально страны ЕС выступали за уход Асада, но им, как и многим другим, пришлось занять более прагматичную позицию и понять, что от Асада отделаться не удастся. Сейчас Европа пытается использовать имеющуюся у нее такую силу, как деньги, чтобы заманить Асада за стол переговоров. Но ЕС не хочет платить за восстановление Сирии, чего, например, требуют русские. Миграционный кризис, развязанный войной в Сирии, имел большие последствия для Европы, но поток беженцев резко уменьшился после того, как ЕС в 2016 году заключил с Турцией договор о мигрантах.

Точка зрения США: В американских СМИ было много спекуляций на тему о том, заинтересованы ли США в том, чтобы заключить с Путиным договор о Сирии. В последние месяцы характер сирийского конфликта изменился, И как США, так и Израиль заинтересованы в том, чтобы влияние Ирана в регионе стало меньше.

Вопрос в том, что Трамп может предложить Путину взамен, если российский президент использует свое влияние, чтобы приглушить региональные амбиции Тегерана . По информации журнала «Нью Йоркер» (The New Yorker), Израиль, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты долго работали за кулисами, чтобы обеспечить договор, по которому США отменит «украинские» санкции в обмен на то, что Россия станет сдерживать Иран.

Возможный результат: Стороны могут договориться о решении, по которому Асад сохранит власть в Сирии в обмен на то, что Иран оттуда уйдет.

6. Иранское соглашение: Иран стал для Трампа врагом № 1 Соглашение от 2015 года, заключенное между Ираном, ЕС и постоянными членами Совета Безопасности (Россией, Китаем, США, Великобританией и Францией) должно помешать Ирану создать ядерное оружие. Трамп в мае этого года из соглашения вышел.

Точка зрения России: В этом вопросе Россия вместе с ЕС противостоит Трампу. Она считает, что договор имеет решающее значение для того, чтобы помешать большой войне на Ближнем Востоке, если Израиль нападет на Иран. Впрочем, Россия основательно потрудилась, чтобы спасти договор для таких стран ЕС, как Германия и Франция. На самом деле для России является весьма позитивным то, что США и ЕС глубоко расколоты.

Точка зрения Европы: Для ЕС переговоры с целью заключения соглашения с Ираном были вопросом престижа, и европейские лидеры изо всех сил пытались уговорить Трампа из соглашения не выходить. ЕС по-прежнему соблюдают договор, потому что они считают, что благодаря ему мир стал более безопасным, но ЕС очень непросто поддерживать в нем жизнь. США предупредили, что будут наказывать компании, которые продолжат торговать с Ираном.

Точка зрения США: Трамп и многие его министры считают, что Иран — самая большая угроза миру во всем мире, помимо Северной Кореи . И новый госсекретарь Трампа Майк Помпео, и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли являются противниками договора с Ираном, и Трамп проводит очень жесткий курс.

«Обуздать Иран — вот что может быть главным приоритетом Трампа в Хельсинки », — пишет Стивен Сестанович (Stephen Sestanovich) из Совета по международным отношениям (Council of Foreign Relations).

Советник по вопросам национальной безопасности Трампа Джон Болтон заявил в телепередаче «Лицом к нации» (Face the Nation) в июне, что «стратегической целью» США является Иран, а не сирийский лидер Асад.

Возможный результат: Вопрос на саммите обсуждаться будет, но решения в скором времени ожидать не приходится.