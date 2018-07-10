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Трамп предпочёл Путина Терезе Мэй
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Трамп предпочёл Путина Терезе Мэй 

News.ru 9 часов назад
Для американского лидера Дональда Трампа предстоящая встреча с Владимиром Путиным более приятна, чем беседа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
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