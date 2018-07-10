Ещё
Guardian сообщил о тайных инвестициях Волошина в американскую энергетическую компанию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Guardian сообщил о тайных инвестициях Волошина в американскую энергетическую компанию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Британская газета The Guardian пишет, что бывший советник президента России Владимира Путина — Александр Волошин — имеет тайные инвестиции в американскую энергетическую компанию, которую ранее приветствовал президент США Дональд Трамп, как «создающую рабочие места для американцев».
Издание отмечает, что Волошин имеет нераскрытую долю в American Ethane Company. Он входит в консорциум российских инвесторов в этой компании, куда в свое время входил и миллиардер Роман Абрамович. Сообщается, что данная компания не так давно подписала многомиллиардную экспортную сделку с Китаем. Однако неизвестно, знал ли президент США Дональд Трамп и Белый дом об этой «кремлевской связи» с американской компанией.
The Guardian отмечает, что Волошин остается влиятельной фигурой на российской политической арене. Его западные контакты включают банкиров, ученых, журналистов и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который консультирует Белый дом по вопросу взаимоотношений с Россией.
Ранее СМИ раскрыли имена российских миллиардеров, приглашенных на инаугурацию Трампа.
Газета.Ru: последние новости
Сиэтл начал считать дни Трампа у власти Помпео призвал КНДР повторить путь Вьетнама В Кремле прокомментировали разногласия между членами НАТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила России ядерную сделку116
Россиянам готовят новый налог225
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки182
Россия установила космический рекорд163
Российского «Охотника» назвали выдумкой58
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение