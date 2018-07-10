В Кремле прокомментировали разногласия между членами НАТО

"Эти не наше дело. Это дело членов этого альянса. Наше отношение к НАТО хорошо известно. Это продукт эпохи холодной войны и конфронтации холодной войны. Это альянс, который был сконструирован для целей и во имя конфронтации. Безусловно, это наше отношение зиждется на таком понимании", — сказал Песков.

Он также отметил, что отношение к альянсу остается неизменным, так как действия НАТО в долгосрочной перспективе, такие как экспансия военной инфраструктуры в сторону границ России, «подтверждают суть альянса».