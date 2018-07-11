Столтенберг: «Северный поток-2» — это не вопрос НАТО

«В отношении ‘’Северного потока-2’’ существуют разные позиции. Но это не вопрос НАТО, это национальные решения», — сказал Столтенберг.

При этом он подчеркнул важность диверсификации поставок и устойчивости энергетической сферы.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток — 2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.