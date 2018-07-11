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Столтенберг: «Северный поток-2» — это не вопрос НАТО
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Столтенберг: «Северный поток-2» — это не вопрос НАТО 

Rambler News Service 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» — это не вопрос альянса, передает «Укринформ».
«В отношении ‘’Северного потока-2’’ существуют разные позиции. Но это не вопрос НАТО, это национальные решения», — сказал Столтенберг.
При этом он подчеркнул важность диверсификации поставок и устойчивости энергетической сферы.
Сегодня, 11 июля, президент США Дональд Трамп на встрече со Столтенбергом заявил, что Германия полностью контролируется Россией, поскольку после строительства «Северного потока-2» Берлин будет получать 60-70% газа из России.
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток — 2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
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