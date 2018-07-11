Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» не является делом НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Среди союзников есть разногласия по «Северному потоку — 2», это хорошо известно. Но это не НАТО решать, это национальное решение", — сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что данный вопрос вне формата альянса.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа.
Он подчеркнул, что ФРГ платит в НАТО чуть более 1%. Президент назвал подобную ситуацию несправедливой.
Впоследствии член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление Трампа.