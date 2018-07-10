Помпео обвинил РФ в нарушении договоренностей по южной зоне деэскалации в Сирии 

ТАСС, 10 июля. США считают, что Россия нарушила достигнутые между странами договоренности по южной зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший во вторник с визитом в ОАЭ.
"У нас была договоренность с РФ не проводить операции на юге Сирии в рамках соглашения об уменьшении напряженности, они ее явно нарушили.
Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы убедить россиян, сирийцев и иранцев выполнять свои политические обязательства".
По словам Помпео, Вашингтон «стремится создать условия для политического урегулирования» в Сирии. «Мирные переговоры по Сирии призваны положить конец насилию и позволить миллионам беженцев вернуться на родину», — уверен госсекретарь США. Кроме того, глава Госдепа вновь подчеркнул, что "Иран и его ополченцы должны покинуть Сирию", так как, по его мнению, «нет больше оснований для их присутствия» в арабской стране.