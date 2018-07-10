Помпео обвинил РФ в нарушении договоренностей по южной зоне деэскалации в Сирии

"У нас была договоренность с РФ не проводить операции на юге Сирии в рамках соглашения об уменьшении напряженности, они ее явно нарушили.

Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы убедить россиян, сирийцев и иранцев выполнять свои политические обязательства".