Ещё
Помпео обвинил РФ в нарушении договоренностей по южной зоне деэскалации в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео обвинил РФ в нарушении договоренностей по южной зоне деэскалации в Сирии 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 10 июля. США считают, что Россия нарушила достигнутые между странами договоренности по южной зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший во вторник с визитом в ОАЭ.
"У нас была договоренность с РФ не проводить операции на юге Сирии в рамках соглашения об уменьшении напряженности, они ее явно нарушили.
Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы убедить россиян, сирийцев и иранцев выполнять свои политические обязательства".
По словам Помпео, Вашингтон «стремится создать условия для политического урегулирования» в Сирии. «Мирные переговоры по Сирии призваны положить конец насилию и позволить миллионам беженцев вернуться на родину», — уверен госсекретарь США. Кроме того, глава Госдепа вновь подчеркнул, что "Иран и его ополченцы должны покинуть Сирию", так как, по его мнению, «нет больше оснований для их присутствия» в арабской стране.
ТАСС: последние новости
Сенатор Грэм считает, что США не должны заключать на саммите с РФ соглашений по Сирии Туск ответил на критику Трампа из-за военных расходов ЕС Постпред США при НАТО заявила, что альянс повышает расходы на оборону благодаря Трампу
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог220
Россия установила космический рекорд212
Российского «Охотника» назвали выдумкой65
США ведут мир к энергетическому кризису39
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение