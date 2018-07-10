Китай отказался срывать сделку США и Северной Кореи

По ее словам, позиция Пекина по северокорейской проблеме последовательна. Китай также подходит к этому вопросу ответственно, добавила она.

9 июля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с уважением отнесется к условиям подписанного договора, однако Пекин может проводить подрывную работу по срыву сделки из-за американской позиции по китайской торговле.

Лидеры США и КНДР 12 июня провели первый двусторонний саммит. Они подписали по его итогу документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.