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Китай отказался срывать сделку США и Северной Кореи
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Китай отказался срывать сделку США и Северной Кореи 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Китай не собирается мешать сделке США и Северной Кореи по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила во вторник, 10 июля, представитель китайского МИД Хуа Чуньин, передает Reuters.
По ее словам, позиция Пекина по северокорейской проблеме последовательна. Китай также подходит к этому вопросу ответственно, добавила она.
9 июля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с уважением отнесется к условиям подписанного договора, однако Пекин может проводить подрывную работу по срыву сделки из-за американской позиции по китайской торговле.
Лидеры США и КНДР 12 июня провели первый двусторонний саммит. Они подписали по его итогу документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.
Еще до этой встречи СМИ отмечали, что Пекин — ключевой союзник Пхеньяна, что дает возможность Китаю оказать на него давление, а также диктовать свои условия в переговорах с администрацией Трампа по торговой войне.
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