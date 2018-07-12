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Вице-президент Пенс: США будут бороться с дисбалансом в торговле
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Вице-президент Пенс: США будут бороться с дисбалансом в торговле 

Российская Газета 22 часа назад
Вашингтон будет добиваться от своих торговых партнеров сбалансированности в торговле и доступе к технологиям, заявил вице-президент США Майкл Пенс, ссылаясь на позицию главы государства Дональда Трампа. В первую очередь это касается Китая, который, по мнению вашингтонской администрации, не дает доступа США на свои рынки.
"Под руководством президента Трампа мы противостоим странам, которые слишком долго имели беспрепятственный доступ на американский рынок, но не обеспечивали такой же доступ на свои рынки, — передает ТАСС заявление Пенса. — Этим странам и прежде всего Китаю подан недвусмысленный сигнал о том, что дни несбалансированной торговли с США уходят в прошлое. Президент занял жесткую позицию по отношению к Китаю и другим торговым партнерам, которые использовали в своих интересах дисбаланс в торговле и доступ к нашим технологиям".
Напомним, что в июне США и КНР ввели для ряда импортных товаров 25-процентную пошлину, а днем ранее вторник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о формировании нового списка китайских товаров, на которые будет введена 10-процентная пошлина.
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