Трамп раскритиковал поток «трубопроводных долларов» из Европы в РФ 

Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что поток «трубопроводных долларов» из Европы в Россию неприемлем. Глава Соединенных Штатов сетует, что страны НАТО, в отличии от США, мало тратят на оборону. По словам Трампа, защита границ Европы обеспечивается плохо, в то время как Россия получает деньги за газопровод.
США выступают против газопровода из России в Европу «Северный поток 2», передает ТАСС. Трамп с момента своего приезда во вторник в Брюссель на саммит НАТО уже несколько раз критиковал тех членов НАТО, которые принимают участие в реализации проекта. «Мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией на строительство газопровода», — возмутился Трамп.
РФ и Германия неоднократно отмечали, что «Северный поток — 2» является лишь коммерческим проектом, в котором отсутствуют политические мотивы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что строительство газопровода — решение национальное, и такие вопросы не в формате НАТО.