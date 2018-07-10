В ЛНР заявили о провкации ВСУ

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В ЛНР назвали обвинения в обстреле Золотое-4 провокацией 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Обвинения украинских силовиков в адрес Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в обстреле населенного пункта Золотое-4 в Донбассе является провокацией, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее украинские военные заявили, что с подконтрольного ЛНР населенного пункта Золотое-5 во вторник были обстреляны жилые кварталы населенного пункта Золотое-4 в Донбассе, пострадавших нет.
"Украинское правительство, как мы и предупреждали ранее, в преддверии минской встречи начало череду информационных вбросов, обвиняющих республику", — заявил Марочко. По его словам, подразделения Народной милиции ЛНР "не имеют к данному инциденту никакого отношения" и придерживаются режима прекращения огня.
Он заявил, что силовики "в ходе подготовки к этой провокации преднамеренно и заранее вывезли местных жителей из населенного пункта Золотое-4 и произвели его обстрел с привлечением к этой заранее спланированной провокации подконтрольные СМИ".
Марочко назвал данное обвинение украинских силовиков ложью с целью обвинить ЛНР в нарушении минских договоренностей. "Мы не исключаем, что в ближайшие дни со стороны украинского командования последуют новые, как всегда не соответствующие действительности, обвинения в нарушении минских договоренностей представителей ЛНР", — заявил представитель оборонного ведомства.
Ранее украинские силовики заявили, что в конце июня взяли под контроль Золотое-4 в Луганской области. При этом в Народной милиции ЛНР сообщили, что Золотое-4 контролируется украинскими силовиками с 2014 года, а подобные заявления о взятии своих же населенных пунктов "вызывают улыбку".
Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов города, в том числе Золотое-3 и Золотое-4 контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 — под контролем ЛНР.
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