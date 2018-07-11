Д. Трамп раскритиковал европейские страны из-за военных расходов и торгово-экономической политики 

Вашингтон, 10 июля /Синьхуа/ — Президент США Дональд Трамп сегодня вновь обрушился на европейские страны с критикой из-за военных расходов и торгово-экономической политики, заявив, что США несут слишком большую долю затрат на финансирование НАТО.
Согласно предоставленным репортерами Белого дома записям, Д. Трамп сегодня перед поездкой в Брюссель для участия в саммите НАТО заявил, что в вопросах обороны США очень много вкладывают в НАТО и несут почти 70 проц расходов, в то время как европейские страны платят слишком мало. Он пообещал «обсудить способы решения» этого с соответствующими странами.
Что касается торгово-экономических вопросов, то пассивное сальдо США в торговле с ЕС в прошлом году составило 151 млрд долларов, что говорит об «использовании» США Евросоюзом, отметил Д. Трамп.
После участия в саммите НАТО Д. Трамп посетит Великобританию и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в финской столице Хельсинки. Президент США заявил, что Россия является конкурентом США, но сам пока не знает, является ли В. Путин врагом или другом, встреча с ним это покажет. —0—