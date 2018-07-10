Пушков рассказал, будет ли распущена НАТО

По словам Пушкова, Трамп считает, что европейцы паразитируют на той системе безопасности, которую финансируют США и он не стесняется говорить об этом. Отсюда, заметил сенатор, панические настроения в Европе, будто Трамп собирается распускать Альянс. Это не имеет ничего общего с действительностью, полагает Пушков.

Глава Временной Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что в Европе привыкли, что США оплачивают 75% бюджета Альянса и «закрывают глаза на то, что европейцы не выполняют своих финансовых обязательств перед НАТО». Российский сенатор полагает, что европейская пресса и политические круги преувеличивают готовность США поставить под сомнение взаимодействие с союзниками в рамках НАТО. «Только 5% стран обеспечивает двухпроцентные вклады от ВВП в финансирование Альянса, а 23 государства этого не делают. Им, конечно, не хотелось бы менять вот это уже принятое взаимодействие, но Трамп считает деньги и не понимает, почему США должны брать на себя эту нагрузку, но распускать Альянс он, конечно, не собирается», — сказал Пушков.

По его словам, саммит будет сложным, европейцам придется выслушать неприятные вещи с американской стороны, но на самом Альянсе это серьёзно не скажется. «Равно как и на программах НАТО и на ее отношениях с Россией », — добавил сенатор.

Алексей Пушков назвал предстоящие встречи в Брюсселе сложными, но не катастрофическими. «Что касается России в данном контексте, то никаких сдвигов я не прогнозирую», — добавил парламентарий.