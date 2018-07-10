Евросоюз попросил Трампа помолчать

«Дорогие Соединенные Штаты, цените своих союзников, в конце концов, у вас их осталось не так много», — передает слова политика Reuters

Американский лидер вызвал недовольство нападками на ЕС в преддверии саммита НАТО и требованиями от стран Евросоюза увеличить военные расходы.

В начале июля президент США припугнул Великобританию , сказав, что если Лондон не увеличит военные расходы, то главным партнером Вашингтона в Североатлантическом альянсе может стать Франция