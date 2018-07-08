Сенатор Грэм считает, что США не должны заключать на саммите с РФ соглашений по Сирии

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин и Трамп могут по итогам саммита в Хельсинки, который состоится 16 июля, заключить договоренности о выводе войск Ирана из Сирии, на чем настаивают США и Израиль . Отвечая на вопрос, следует ли Трампу заключать подобное соглашение, Грэм ответил отрицательно.

"Учитывая поведение России, абсолютно нет", — сказал он. По словам сенатора, нельзя предоставлять России возможность «заниматься американо-израильскими интересами». «Я не доверяю русским в плане осуществления любого соглашения, если оно затрагивает иранцев», — указал он.

Сенатор также вновь утверждал, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США и «все еще пытается подорвать избирательный процесс 2018 года», то есть промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. В связи с этим Грэм считает, что Трамп во время саммита в Хельсинки должен поднять этот вопрос. Как утверждал законодатель, в случае если президент РФ будет отрицать «вмешательство», Трамп не должен принимать на веру его слова, отвергнуть их и «бросить вызов».

Грэм в интервью также коснулся ситуации с КНДР , которая по итогам визита в Пхеньян госсекретаря США Майкла Помпео распространила критическое заявление, выразив сожаление в связи с позицией Вашингтона на переговорах о денуклеаризации. По мнению сенатора, за переменой в поведении КНДР якобы может стоять Китай

"Я вижу руку Китая за всем этим", — указал он, напомнив, что у США и КНР имеются серьезные разногласия по поводу двусторонней торговли. «Если бы я был на месте президента Трампа, я бы не позволил Китаю использовать Северную Корею, чтобы ослабить мою позицию по торговым спорам», — сказал сенатор. По словам Грэма, для него «нет сомнений в том, что Китай пытается заставить северокорейцев отступить» от достигнутых с США договоренностей и использует свое влияние на Пхеньян в качестве рычага для урегулирования с Вашингтоном собственных торговых споров.