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Сенатор Грэм считает, что США не должны заключать на саммите с РФ соглашений по Сирии
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Сенатор Грэм считает, что США не должны заключать на саммите с РФ соглашений по Сирии 

ТАСС 8 июля 2018
НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) считает, что президент США Дональд Трамп не должен заключать с РФ договоренностей по Сирии в ходе его ожидающейся встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Такое мнение сенатор высказал в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин и Трамп могут по итогам саммита в Хельсинки, который состоится 16 июля, заключить договоренности о выводе войск Ирана из Сирии, на чем настаивают США и Израиль. Отвечая на вопрос, следует ли Трампу заключать подобное соглашение, Грэм ответил отрицательно.
"Учитывая поведение России, абсолютно нет", — сказал он. По словам сенатора, нельзя предоставлять России возможность «заниматься американо-израильскими интересами». «Я не доверяю русским в плане осуществления любого соглашения, если оно затрагивает иранцев», — указал он.
Сенатор также вновь утверждал, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США и «все еще пытается подорвать избирательный процесс 2018 года», то есть промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. В связи с этим Грэм считает, что Трамп во время саммита в Хельсинки должен поднять этот вопрос. Как утверждал законодатель, в случае если президент РФ будет отрицать «вмешательство», Трамп не должен принимать на веру его слова, отвергнуть их и «бросить вызов».
Грэм в интервью также коснулся ситуации с КНДР, которая по итогам визита в Пхеньян госсекретаря США Майкла Помпео распространила критическое заявление, выразив сожаление в связи с позицией Вашингтона на переговорах о денуклеаризации. По мнению сенатора, за переменой в поведении КНДР якобы может стоять Китай.
"Я вижу руку Китая за всем этим", — указал он, напомнив, что у США и КНР имеются серьезные разногласия по поводу двусторонней торговли. «Если бы я был на месте президента Трампа, я бы не позволил Китаю использовать Северную Корею, чтобы ослабить мою позицию по торговым спорам», — сказал сенатор. По словам Грэма, для него «нет сомнений в том, что Китай пытается заставить северокорейцев отступить» от достигнутых с США договоренностей и использует свое влияние на Пхеньян в качестве рычага для урегулирования с Вашингтоном собственных торговых споров.
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