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Чавушоглу продолжит возглавлять МИД Турции
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Чавушоглу продолжит возглавлять МИД Турции 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Мевлют Чавушоглу сохранил пост министра иностранных дел Турции в новом правительстве, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом передает ТАСС.
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