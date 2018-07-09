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Чавушоглу продолжит возглавлять МИД Турции
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Чавушоглу продолжит возглавлять МИД Турции
Национальная Служба Новостей
2 часа назад
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Мевлют Чавушоглу
сохранил пост министра иностранных дел
Турции
в новом правительстве, заявил президент
Реджеп Тайип Эрдоган
. Об этом передает
ТАСС
.
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