В Пентагоне заявили, что боеготовность сил США в Южной Корее не изменится

Он отметил, что решение о возобновлении учений на Корейском полуострове остаётся за верховным главнокомандующим США и американскими властями.

По словам Мэннинга, они могут принимать решения, исходя из действий Северной Кореи

Представитель Пентагона привёл слова Трампа о том, что США соблюдают свои обязательства, если КНДР будет соблюдать свои.

«Могу отметить, что боеготовность наших сил в Южной Корее не изменится, независимо от того, будут учения или нет. Наши силы по-прежнему готовы защищать Корейский полуостров», — приводит его слова РИА Новости

Он добавил, что у США есть другие механизмы для поддержания боеготовности.

Ранее сообщалось, что США приостановили две программы военных учений с Южной Кореей.