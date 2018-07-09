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В Пентагоне заявили, что боеготовность сил США в Южной Корее не изменится
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В Пентагоне заявили, что боеготовность сил США в Южной Корее не изменится 

RT на русском 5 часов назад
Боеготовность американских сил в Южной Корее не изменится, независимо от того, будут ли проводиться учения или нет. Об этом заявил официальный представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.
Он отметил, что решение о возобновлении учений на Корейском полуострове остаётся за верховным главнокомандующим США и американскими властями.
По словам Мэннинга, они могут принимать решения, исходя из действий Северной Кореи.
Представитель Пентагона привёл слова Трампа о том, что США соблюдают свои обязательства, если КНДР будет соблюдать свои.
«Могу отметить, что боеготовность наших сил в Южной Корее не изменится, независимо от того, будут учения или нет. Наши силы по-прежнему готовы защищать Корейский полуостров», — приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что у США есть другие механизмы для поддержания боеготовности.
Ранее сообщалось, что США приостановили две программы военных учений с Южной Кореей.
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