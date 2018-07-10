Россия и США готовят встречу своих президентов 

Москва, 10 июля /Синьхуа/ — Россия и США обмениваются документами, необходимыми для организации встречи глав двух государств, сообщил в понедельник пресс-секретарь администрации Президента РФ Дмитрий Песков.
По сообщению ИТАР-ТАСС со ссылкой на слова политика, содержание этих бумаг касается основной позиции В. Путина и Д. Трампа по разным вопросам, включая те, по которым их мнения расходятся, а также тезисов для поиска консенсуса.
28 июня пресс-служба Президента России сообщила, что 16 июля главы двух государств встретятся в Хельсинки. Белый дом подтвердил эту информацию. —0—