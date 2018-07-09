Порошенко призвал ЕС продолжить оказывать давление на Россию

«Я хочу призвать столицу Европейского союза продолжать давление на Российскую Федерацию, пока не будет изменено её поведение», — приводит слова Порошенко УНН.

Ранее украинский президент заявил, что приветствует санкции ЕС против России.